Calciomercato Lazio: piace Bernardeschi, può arrivare a costo zero

Continua lo studio dei parametri zero in casa Lazio. Il club biancoceleste ha messo gli occhi anche su Federico Bernardeschi che non rinnoverà con la Juventus e sarà libero di trasferirsi a parametro zero.

Bernardeschi e Sarri

Bernardeschi sarebbe un colpo importante per la Lazio che con l'azzurro campione d'Europa ad Euro 2020 aggiungerebbe un tassello importante per il suo parco attaccanti. L'ala è stata già allenata da Sarri proprio ai tempi della Juventus collezionando 37 presenze fra tutte le competizioni. Bernardeschi piace a Sarri per la sua duttilità e capacità di giocare sia a destra che a sinistra nel tridente, garantendo così un ricambio importante sugli esterni. In più l'esterno offensivo offrirebbe alla Lazio un tasso di esperienza internazionale non indifferente.

Gli ostacoli

La trattativa però non è semplice. Innanzitutto c'è da battere la concorrenza, infatti sul calciatore ci sono diversi club italiani ed esteri. L'ostacolo più importante però riguarda l'ingaggio. Bernardeschi alla Juventus guadagna 4 milioni di euro e ha chiesto la stessa cifra per rinnovare il contratto, trovando però il no del club biancoceleste. Pure la Lazio non tratta a quelle cifre e quindi l'ala dovrebbe ridursi l'ingaggio per trasferirsi nella Capitale. Un assist per il trasferimento di Bernardeschi alla Lazio però potrebbe arrivare dalla moglie romana del calciatore che potrebbe spingerlo verso Roma.

I numeri di Bernardeschi

In questa stagione Bernardeschi (classe 1994) reduce dalla vittoria dell'Europeo con l'Italia di Mancini, ha collezionato 28 presenze con la Juventus mettendo a segno una sola rete. In totale con la Juve le presenze sono 175 e i gol 11 in cinque stagioni. Numeri che non hanno mantenuto le alte aspettative di quando la Vecchia Signorà lo prelevò dalla Fiorentina.