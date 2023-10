FC Viterbo, un ex Roma e Ternana è il nuovo colpo del calciomercato

La Favl Cimini Viterbo dà il benvenuto al calciatore Gian Marco Nesta. Esterno di destra classe 2000, originario di Collevecchio, Nesta è cresciuto nelle giovanili di Roma e Ternana con la quale ha esordito anche in prima squadra nel campionato di serie C 2019-2020. Poi il passaggio al Lecco dove si è consolidato tra i professionisti con 36 presenze nell’arco di una stagione e mezza prima di trasferirsi, lo scorso anno, in prestito alla Viterbese. Con i gialloblù 22 presenze ed una rete. In estate il ritorno a Lecco ma la voglia di rimettersi. Per Nesta una scelta di vita che lo ha portato nella mattinata di oggi alla rescissione ufficiale con il club lombardo. Ora l’esterno cambia pagina e sposa il progetto della FC Viterbo: “E’ un mese che questa società mi segue. L’ho scelta perché mi ha fatto capire la bontà del progetto. Voglio rimettermi in gioco dopo una prima parte di stagione non facile nella quale non ho giocato perché non ho fatto del progetto Lecco. Qui ritrovo con piacere alcuni amici come Spolverini, il diesse Fioravanti, il team manager Cusi ed un ambiente che profuma tanto di Viterbo”. Benvenuto Gian Marco.