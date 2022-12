FalascheLavinio, ufficiale il ritorno di un calciatore

Il mercato di dicembre porta alla corte di mister Catanzani un calciatore che negli ultimi anni ha dato tanto alla causa Falaschelavinio. Torna nella nostra grande famiglia Augusto Capolei. Un ritorno importante e gradito per la prima squadra del presidente Emilio Pasquino. Capolei è sceso già in campo nel match pre natalizio che ha visto i nostri pareggiare alla Pineta dei Liberti contro l’Unipomezia. Capolei è cresciuto calcisticamente e umanamente nella società del presidente Pasquino, prima con il Lavinio Campoverde, che ha contribuito a portare in Eccellenza, e poi con l’attuale società. Dopo cinque stagioni consecutive Augusto questa estate è passato all’Anzio, che ringraziamo per averlo svincolato, per motivi lavorativi ha dovuto cercare un’altra squadra e noi siamo lieti che ha scelto di nuovo noi. Bentornato Augusto!!!

[ufficio stampa FalascheLavinio]