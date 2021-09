Tre nuovi acquisti per l'Eur Torrino

L'Eur Torrino si sta preparando all'inizio della nuova stagione 2021/2022 che lo vedrà impegnato nel campionato di Promozione, girone C. L'Eur Torrino ha annunciato tre nuovi acquisti che faranno parte della squadra nell'annata 2021/2022: Rodrigo Cymerman, Andrea Belardelli e Francesco Hoffmann.

I tre acquisti dell'Eur Torrino

Cymerman è un portiere classe 2001. Nel settore giovanile dell'Astrea ha vinto il campionato Juniores Regionale nella stagione 2018/2019 mentre nello scorso anno ha vestito la maglia del FalascheLavinio in Eccellenza.

Hoffman è anche lui un portiere classe 2001. Vanta due anni alla W3 Roma Team l'odierna W3 Maccarese con cui ha vinto un campionato di Promozione. Ha giocato nell'ultima stagione con la maglia dell'Aurelia Antica Aurelio, sempre in Promozione.

Andrea Belardelli, dinfensore classe 1999 è un altro nuovo acquisto del club romano. In passato ha militato per due stagione con l'Ostiamare in Serie D per poi passare all'Arzachena in Serie C. Nel 2019 ha disputato il campionato di Eccellenza con il Campus Eur.

I primi appuntamenti dell'Eur Torrino

Il primo appuntamento ufficiale per la squadra del quadrante sud-ovest di Roma, è fissato per il 19 settembre al Melli contro il Grifone Roma VIII per il primo turno di Coppa Italia. Il debutto in campionato invece è previsto il 3 ottobre in trasferta contro il Monte Mario.