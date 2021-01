Calciomercato Roma, Dzeko ora può partire. Juve e Inter ci pensano: ecco le pedine di scambio

La rottura con Fonseca appare difficile da sanare. Lo scontro post Roma Spezia di coppa Italia è una recidiva e l'esclusione di sabato è parsa benzina su un fuoco difficile da spegnere. La buona prestazione di Borja Mayoral, unitamente all'arrivo di El Sharawy, sembra poi aver diradato i dubbi: Edin Dzeko può partire. La Roma appare pronta, in questi ultimi cinque giorni di mercato, a valutare la cessione.

Difficile pensare a far cassa, si punta a portare a Trigoria una buona pedina di scambio. Alla finestra ci sono due Juventus ed Inter che in pancia hanno entrambe degli esuberi. La Juventus, già in estate vicina al calciatore, è pronta ad offrire Federico Bernardeschi, jolly di centrocampo e sulla trequarti. Un ruolo, quello interpretato dall'ex viola, ampiamente coperto nella rosa giallorossa. Le indiscrezioni riportate da SportMediaset danno le società interessate alla chiusura dell'affare.

Ci sarebbe un'apertura della Roma invece per lo scambio con l'Inter per Eriksen. A riportarlo è Andrea Di Caro, vice direttore de La Gazzetta dello Sport. Dzeko piace a Conte ed ha lo stesso ingaggio del danese. Ai nerazzurri serve una quarta punta, mentre Eriksen potrebbe diventare il trequartista nel 4-2-3-1 di Fonseca, con arretramento di Pellegrini al fianco di Veretout. Particolare curioso: in un'intervista del 2012 Eriksen rivelava di essere tifoso giallorosso: "Si, è vero sono un tifoso della Roma (ride). Dopo ogni partita con l’Ajax, la prima cosa che faccio è guardare il risultato della Roma.” Una passione nata grazie al computer: “Non so esattamente quando sono diventato un tifoso giallorosso, ma mi ricordo che quando avevao nove anni, giocando a FIFA Manager 2001, prendevo sempre la Roma.” Squadra che è una delle pretendenti al suo cartellino, cosa che non lo lascia indifferente: “Sono felice che molti grandi club mi cerchino, ma Sarei felicissimo di poter vestire un giorno la maglia della Roma".

Dall'Inter potrebbe arrivare anche un centravanti, quel Andrea Pinamonti che ritroverebbe a Roma Zaniolo con cui ha fatto coppia all'Inter e in nazionale.

Ipotesi al momento che però, nel rush finale del mercato, potrebbero diventare trattative concrete.