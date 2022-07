Dopo Romagnoli un altro laziale per la difesa della Lazio: ecco Emanuele Valeri

La Lazio si gode il suo mercato ricco di colpi. Sarri però chiede ancora uno sforzo a Lotito: il secondo portiere (si tratta ad oltranza con lo Spezia per Provedel), un vice Immobile, Ilic e un terzino sinistro.

Valeri per la fascia

Il nome nuovo per il ruolo di terzino sinistro per la Lazio è quello di Emanuele Valeri. Terzino mancino, romano, classe 1998, Valeri è in forza alla Cremonese. Come Romagnoli, anche Valeri è un tifoso laziale ma al contrario del centrale di Anzio, il terzino ha già vestito la maglia biancoceleste anche se era quella delle giovanili prima di passare all'Urbetevere. Successivamente ha giocato all'Atletico Vescovio, Rieti, Lecce, Cesena e Cremonese sua squadra attuale con cui ha conquistato la Serie A dopo la bella cavalcata in Serie B dove ha realizzato 3 gol e 1 assist in 29 presenze.

Valeri andrebbe a sostituire Hysaj, il fedelissimo di Sarri ha deluso al suo primo anno, e a scalzare Marusic adattato nel ruolo di terzino sinistro.

Valeri-Lazio, la situazione

Valeri è valutato dalla Cremonese 3 milioni di euro. Cifra bassa ma che la Lazio vorrebbe far scendere ancora (considerando che il terzino è in scadenza nel 2023) inserendo come contropartita tecnica uno degli esuberi in rosa. Il calciatore dal canto suo sarebbe felicissimo di tornare a Roma, nella Lazio sua squadra del cuore che da piccolo tifava in Curva Nord.

Le alternative

Detto di Valeri, il desiderio di Sarri però è l'ex Roma Emerson Palmieri ('94). Il campione d'Europa con l'Italia di Mancini è il preferito di Sarri (che lo ha già allenato al Chelsea, sua squadra attuale) per far fare il salto di qualità alla Lazio. Emerson inoltre garantirebbe ai biancocelesti un'importante esperienza internazionale. L'ostacolo legato all'ingaggio che il calciatore percepisce al Chelsea (4,5 milioni a stagione) può essere arginato grazie alla volontà del terzino che nell'ultima stagione al Lione ha accettato di abbassarselo a 2,5 milioni di euro. Altro terzino che piace tanto è Fabiano Parisi (2000) protagonista di un bel campionato all'Empoli ma la cui valutazione è alta, quasi 10 milioni di euro. All'estero piacciono il francese Jordan Varela (2003) del Monaco, Galan ('94) del Celta Vigo ma il prezzo è alto, Schulz ('93) del Borussia Dortmund e Kurzawa ('93) del Psg, ma ci sarebbe da superare l'ostacolo ingaggio da 4 milioni di euro. Attenzione anche a Pedrinho (2002) brasiliano del Santos che ha origini italiane, infatti ha richiesto i documenti per il doppio passaporto e che può svincolarsi il prossimo 31 dicembre.