El Nesyri alla Roma: sull'attaccante anche il Fenerbahce di Mourinho

La Roma continua la spasmodica ricerca di un attaccante. Ghisolfi sta sondando diversi nomi. L’ultimo contatto nell’agenda del ds francese porta al nome di El Nesyri del Siviglia.

Chi è

El Nesyri, è un attaccante marocchino classe 1997. Mancino, è un centravanti di manovra capace di ricoprire più ruoli su tutto il fronte offensivo. Arrivato in Spagna da giovanissimo, ha militato prima nel Malaga e poi al Leganes. Al Siviglia dal 2020, ha collezionato 196 presenze in tutte le competizioni, compresa la finale di Europa League vinta contro la Roma, realizzando 73 reti.

Roma-Siviglia, i contatti

El Nesyri è in uscita dal Siviglia. Il suo contratto col club andaluso scade nel 2025 e gli spagnoli vorrebbero evitare di perderlo a zero. Il Siviglia non intende però svendere il suo attaccante e chiede 20 milioni di euro. Cifra ritenuta eccessiva dalla Roma che vista la scadenza del contratto dell’attaccante preme per uno sconto importante. Per il giocatore sarebbe pronto un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione. Nell’incontro fra i dirigenti si è discusso anche di Bove, giocatore chiesto come pedina di scambio dagli andalusi trovando però il secco no della Roma.

Attenzione a Mourinho

La Roma non è l’unica squadra interessata ad El Nesyri. Sul marocchino infatti c’è tanta concorrenza a partire dai club arabi pronti ad offrire al giocatore un contratto faraonico. Fra i club europei interessati al giocatore c’è anche il Fenerbahce di Mourinho. L’ex tecnico giallorosso si starebbe muovendo in prima persona per convincere l’attaccante. Il club turco inoltre sarebbe pronto a garantire ad El Nesyri un milione di euro in più sullo stipendio rispetto alla proposta giallorossa.