Edin Dzeko vola all'Inter. La reazione social dei tifosi della Roma

Edin Dzeko è in partenza per Milano, sponda Inter. La Roma ha dato il via libera all’attaccante bosniaco che lascia la Capitale dopo sei stagioni.

Dzeko va all'Inter

Il calciatore è arrivato a Ciampino alle 10:30, dove con un aereo privato è partito insieme alla moglie Amra e all’agente Lucci. In giornata sono previste già le visite mediche con il club nerazzurro e firmerà un biennale da quasi 6 milioni di euro a stagione. Alla Roma andrà un piccolo indennizzo inferiore ai 2 milioni di euro.

L’attaccante con poche parole ha dichiarato che “Parlerà dopo ai tifosi”.

L'avventura di Dzeko alla Roma

Dal gol alla Juventus, il primo in maglia giallorossa alla rete a Stamford Bridge fino all’ultimo gol all’Olimpico nel ritorno contro il Manchester United. La vita in giallorosso di Dzeko è stata ricca di alti basse, stagioni deludenti e altre sorprendenti ma tutte affrontate con un professionismo esemplare. Vedasi l’ultima annata, con i problemi con Fonseca e la fascia da capitano tolta e messa sul braccio di Pellegrini.

Edin Dzeko negli ultimi anni era stato messo sul mercato ad ogni sessione. Adesso però le strade del Cigno di Sarjevo e del club capitolino si dividono dopo 260 presenze e 119 gol, e il terzo posto conquistato della classifica marcatori all time del club giallorosso.

La reazione social dei tifosi della Roma

Sui social l’addio di Dzeko divide i tifosi. Infatti fra i sostenitori romanisti ci sono quelli che ringraziano Dzeko per le stagioni in giallorosso "6 anni di cui 2 e mezzo clamorosi! Comunque vada, grazie di tutto Edin #Dzeko e in bocca al lupo. Mai dimenticherò quell'urlo nell'autunno 2017, genesi di una cavalcata unica finita in primavera... @EdDzeko@OfficialASRoma" o "Io a #Dzeko gli vorrò bene per sempre. Grazie Campione! #asroma"

C'è anche chi non si dispera della sua cessione dopo aver perso gente del calibro di De Rossi e Totti. "Non insulterò chi è rimasto 6 anni e ha segnato più di 100 gol con la nostra maglia. Rimarrà nella storia della #Roma e questo basta. Ma sono sopravvissuto agli addii di Totti e De Rossi, figuriamoci al suo". E ancora: Dopo Agostino, Giannini, Francesco e Daniele me dovrei dispiacé per #Dzeko ? state boni su".