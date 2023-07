Dybala all'Inter e la clausola da 20 milioni. Come funziona davvero

Il terremoto Lukaku - con la chiusura delle trattative da parte dell'Inter e con il probabile approdo alla Juventus - deflagra anche sulla Capitale. Il buco nell'attacco dell'Inter ha riacceso le fantasie dei tifosi nerazzurri che già l'anno scorso sognavano la coppia albiceleste Dybala-Lautaro. Neanche il tempo di arrabbiarsi per Lukaku che il sogno Dybala torna a far capolino, quantomeno sui social. In tanti infatti chiedono a Marotta, direttore generale dell'Inter, di pagare la clausola da 20 milioni per l'attaccante della Roma.

Portare via Dybala a a Mourinho però è tutt'altro che facile e scontato. La clausola è infatti meno semplice di quanto raccontato nel corso di quest'anno. La clausola ammonta a 20 milioni, ma il club giallorosso può annullarla. In caso di offerta da 20 milioni, i giallorossi possono annullarla aumentando lo stipendio del giocatore da 3,8 a 6 milioni di euro.

Sonni tranquilli per Mourinho e la dirigenza giallorossa? A quanto pare sì, anche se a Trigoria non tutto sembra così serena. La vicenda Lukaku infatti fa paura. Il rapporto tra Marotta e Dybala è noto, come nota era lo scorso anno la preferenza per l'Inter, prima che i nerazzurri virassero su Lukaku. A Milano inoltre la Joya giocherebbe la Champions.

Deve consumarsi però una rottura nella Capitale, cosa che al momento non pare minimamente all'orizzonte. Prevenire però, si sa, è meglio che curare. Così, per ribadire una volta di più l'importanza di Dybala, a Trigoria si starebbe accelerando per portare nella Capitale Alvaro Morata, amico fraterno proprio dell'ex juventino, per ricomporre una coppia dall'intesa consolidata anche fuori dal campo.

Un segnale verso il 21 giallorosso per spegnere qualsiasi spinta verso Milano.