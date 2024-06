Dele-Bashiru alla Lazio: Baroni attende il nuovo trequartista

Al netto delle polemiche della Curva Nord, Claudio Lotito va avanti per la sua strada e continua il suo mercato. Dopo Tchaouna (manca solo l’ufficialità) il numero uno della Lazio ha chiuso per l’arrivo del centrocampista Dele-Bashiru.

Chi è Dele-Bashiru

Dele-Bashiru è un centrocampista nigeriano, con passaporto inglese, classe 2001. Giocatore di fisico e dinamico, è un trequartista abile negli inserimenti e all’occorrenza può giocare anche in zone più avanzate del campo come esterno offensivo. Cresciuto nelle giovanili del Manchester City, con i Citiziens ha collezionato 18 presenze con l’Under 23 senza mai esordire in prima squadra. Dopo Manchester passa allo Sheffield Wednesday dove gioca in Championship e League One (seconda e terza categoria del calcio in Inghilterra). Nell’ultimo anno ha militato in Turchia all’Hatayspor con cui colleziona 39 presenze, 9 gol e 6 assist fra campionato e coppa nazionale.

Le cifre

Dele-Bashiru arriverà alla Lazio con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Lotito verserà inizialmente 2 milioni di euro nelle casse del club turco, 4 per il riscatto per un totale di 6 milioni di euro. L’operazione si chiude con la Lazio che ha ricevuto lo sconto di circa un milione di euro rispetto alla richiesta iniziale dell’Hatayspor. Decisiva la volontà del calciatore.

Dele-Bashiru nella Lazio di Baroni

Dele-Bashiru andrà a coprire lo spazio vuoto lasciato da Luis Alberto e Kamada, con meno qualità ma con più forza fisica. Con lui Baroni ritrova nella Lazio un giocatore per caratteristiche simili a Folorunsho allenato al Verona. Il nigeriano trequartista con licenza di inserimento è un giocatore giovane su cui Lotito punta tanto per il futuro.