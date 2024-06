De Rossi rinnova con la Roma: i dettagli del contratto

C'èra l'annuncio ma mancava l'ufficialità: Daniele De Rossi ha rinnovato con la Roma. DDR subentrato in corsa a Mourinho nella corsa stagione ha conquistato la fiducia dei Friedkin che puntano su di lui per il futuro.

Il lavoro di De Rossi

Idee, possesso, gioco. De Rossi ha cambiato nel modo di stare in campo la Roma sporca e "cattiva" di Mou rendendola fluida e corale. Oltre al bel gioco DDR ha portato via dalla metà classifica la squadra sfiorando la qualificazione alla Champions League sfuggita nelle ultime giornate. Lo Special One sollevato dall'incario a gennaio 2024 lasciava la Roma al nono posto della classifica, De Rossi l'ha trascinata in orbita quarto posto dal suo arrivo prima di scivolare fuori dalla zona Champions sul rush finale. In Europa League la corsa di DDR si è fermata a Leverkusen contro i campioni di Germania per via di una sfortunata autorete.

I Friedkin hanno deciso di premiare il lavoro di De Rossi scelto per il post Mou per tranquilizzare la piazza e i suoi valori. L'annuncio del prolungamento del contratto era già arrivato prima del ritorno dei quarti di Europa League contro il Milan.

Il rinnovo

De Rossi ha firmato con la Roma un triennale. DDR si lega ai giallorossi fino al 2027 e nel triennio guadagnerà 10 milioni di euro. Questo la nota del club giallorosso: "L'’AS Roma è lieta di ufficializzare il rinnovo del contratto di Daniele De Rossi come Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 2027. Approdato in panchina il 16 gennaio 2024, Daniele ha guidato il gruppo giallorosso in 26 partite ufficiali, 18 di campionato e 8 di Europa League fino alla semifinale. Prima del ritorno dei quarti di Europa League, la Proprietà – il Friedkin .

Il mercato

La conferma di De Rossi traccia il mercato della Roma 2024/2025. Ghisolfi sta lavorando su diversi tavoli in entrata e in uscita. Le richiestr di DDR sono Federico Chiesa e Alvaro Morata ovvero un esterno offensivo capace di saltare l'uomo e un attaccante esperto capace di legare il gioco. Per la difesa Hummels è una suggestione su cui ci sono parecchi dubbi. In mezzo al campo i giallorossi si sono inseriti nella corsa a Thuram. In partenza Spinazzola pronto a salutare a parametro zero.