Cynthialbalonga, un ex Arezzo per il centrocampo

Si è conclusa in mattinata la trattativa per l'acquisto di Michele Pisanu da parte della Cynthialbalonga.

Michele, classe 1993, andrà senza dubbi a rinforzare il centrocampo della squadra che crede fermamente nella sua indiscutibile qualità atletica e tecnica da campione esperto. Infatti, Michele, detto Piso, ormai ha affermato il suo valore in squadre come il Virtus Entella, Nuorese, Arezzo e Torres. Il Presidente Bruno Camerini e tutta la società salutano Michele e gli danno il benvenuto in squadra certi della lunga collaborazione e del successo che Piso saprà portare alla nuova maglia.