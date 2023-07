Cynthialbalonga, ufficiali due nuovi arrivi in difesa

Due nuovi acquisti in difesa per la Cynthialbalonga, che continua la sua campagna di rafforzamento con Lisari e Milani. "Un puntello per la difesa e un calciatore dotato di grande corsa e qualità. Alessandro Lisari e Simone Milani sono due nuovi giocatori della Cynthialbalonga! Il classe 1996 Alessandro Lisari, lo scorso anno alla Tivoli 1919 con cui ha conquistato una gloriosa salvezza da neopromossa nel Girone G. Simone Milani, classe 1996, proviene dall'Ostiamare, e con i lidensi si è reso protagonista di un ottimo campionato nel Girone E.".