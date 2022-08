Cynthialbalonga, ufficiali due nuovi acquisti

Due innesti importanti nella nuova rosa pronta ad iniziare domenica con la prima gara ufficiale in Coppa Italia Serie D. Diamo il benvenuto a Cosimo Forgione, centrocampista classe 1992, nella passata stagione in serie C a Teramo, Cosimo ha un enorme esperienza alle spalle con oltre 330 presenze tra serie C e D tra le quali Campobasso, Potenza, Reggina e Tuttocuoio, con uno score totale di 45 goal. Luca Sbardella (foto a destra) difensore classe 1993, ultima stagione a Campobasso, giocatore di grande esperienza e qualità, Simone vanta un passato importante tra professionisti e dilettanti, numerose presenze con Chieti, Avezzano, Vastese e Grosseto.

[comunicato ufficiale Cynthialbalonga]