Cynthialbalonga, l'ex Frosinone Giordani è il nuovo colpo in difesa

Capolavoro di mercato: Valerio Giordani in maglia azzurra! Valerio è un difensore centrale di grande struttura, con tutte le caratteristiche tecniche, tattiche e umane per regalare il salto di qualità all'organico di Mr Marco Mariotti. Valerio, con 400 partite giocate in carriera, è uno dei veterani della Serie D e ha ben figurato anche nei campionati di Lega Pro. Le ultime stagioni le ha trascorse al Trastevere indossando la fascia da capitano e nel corso degli anni ha vestito, tra le altre, le maglie di Frosinone, Taranto, San Donato Tavernelle e Arzachena. Il Presidente Bruno Camerini e tutta la società danno il benvenuto a Valerio con l'augurio di una lunga e proficua permanenza in maglia azzurra.

[ufficio stampa Cynthialbalonga[