Calciomercato Roma: Cuadrado è l'esterno per il salto di qualità

La Roma guarda in casa Juventus. Nelle ultime ore sono emersi dei problemi fra Cuadrado e i bianconeri per il rinnovo e i giallorossi allora hanno messo nel mirino il colombiano.

Cuadrado frattura con la Juventus

Cuadrado (1988) e la Juventus stanno arrivando allo scontro causa rinnovo. Il colombiano ha automaticamente guadagnato il rinnovo a 5 milioni di euro fino al 2023 per via delle 40 presenze toccate nella stagione appena conclusa. I bianconeri hanno proposto al calciatore di spalmare l'ingaggio in un biennale, ricevendo il no dell'ex Fiorentina. La situazione per la Juve ora si complica e viste le frizioni non vuole rischiare di perdere il calciatore a zero. La Roma osserva l'evolversi della vicenda con massima attenzione.

Cuadrado per Mou

Cuadrado è quell'occasione di mercato che nasce col mercato. Non era nei piani giallorossi, ma la frattura fra il colombiano e la Juventus ha fatto drizzare le orecchie a Trigoria. Mou accoglierebbe a braccia aperte Cuadrado affidando a lui la fascia destra e destinando Karsdorp al ruolo di riserva. In alternativa lo Special One potrebbe proporre il colombiano in una parte di campo più offensiva con l'olandese che agirebbe da terzino (4-2-3-1 o 4-3-3). Cuadrado rientra nell'ottica di Mou di trovare per la prossima stagione giocatori già affermati in campo internazionale (come Matic), esperti pronti a trascinare la Roma ad un ulteriore salto di qualità dopo il successo della Conference League.

Le difficoltà

Arrivare a Cuadrado però non è semplice. Sul colombiano, c'è anche l'Inter molto interssata all'esterno dopo che ha perso Perisic. Inoltre il calciatore ha la stima assoluta di Allegri che vuole tenerlo in bianconero. Difficoltà importante legata all'ingaggio: Cuadrado chiede un biennale con un ingaggio minimo di 4 milioni di euro, cifra non bassa per le casse giallorosse.

Mourinho però vuole costuire una Roma importante per ridurre il gap con le big del campionato ed ecco dunque, dopo Matic di cui si attende la firma, che nonostante le difficoltà segue con attenzione l'evolversi della situazione Cuadrado per poter piazzare il grande colpo.

Mou e Cuadrado

Mourinho e Cuadrado hanno condiviso lo spogliatoio ai tempi del Chelsea. Infatti i Blues acquistarono il colombiano nel febbraio 2015 dalla Fiorentina. A Stanford Bridge però Cuadrado non riuscì ad imporsi e lasciò Londra per la Juventus nell'estate del 2015. Sotto la guida di Mourinho, il colombiano ha collezionato 15 presenze fra campionato e coppe.