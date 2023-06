Cristian Totti verso il Frosinone. Sarà addio a Trigoria?

Cristian Totti al Frosinone, per giocare in una delle primavere che meglio ha fatto nell'ultimo anno. Manca solo l'ufficialità per l'addio del figlio dell'ex Capitano alla Roma. Classe 2005, attaccante, Cristian ha scelto i gialloblu per le maggiori prospettive di giocare e quindi di crescita, rispetto a quelle offerte dal vivaio giallorosso dove il talento (e la concorrenza) non manca.

Uscita la notizia, non arrivano smentite né da Roma, né dal diretto interessato, né da Frosinone. Ieri Totti jr., insieme al papà, è stato avvistato a Veroli. Una foto, pubblicata da Antonio Visca su FrosinoneToday, con i due Totti in visita all’istituto San Bernardo, che sorge nel complesso dell'Abbazia Cistercense di Casamari.

Molto probabilmente la visita è dovuta al fatto che proprio Cristian seguirà dal prossimo anno le lezioni in quell’istituto. Intanto Francesco ha concesso diverse foto ai presenti, ammirando la bellezza dell'Abbazia di Casamari.