Colleferro, ufficiale l'arrivo di un attaccante dalla Francia

Colpaccio Tuta per il Colleferro, che si assicura l'attaccante centrale francese per questo campionato di Eccellenza Lazio. "Cédric Tuta, nato nel 1988 a Rouen in Francia sarà un nuovo attaccante centrale del Colleferro Calcio. Una vita nel giocare nel Championnat National (Divisione 3) per poi spostarsi in Belgio e Scozia, per atterrare oggi pomeriggio qui in Italia. Una nuova avventura per lui e noi lo accogliamo a braccia aperte!".