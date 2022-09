Nuovo arrivo! A Colleferro il mercato non si ferma mai! Alla vigilia della prima giornata arriva Edoardo Giustini, classe 1994, difensore centrale. Dal Monterotondo, per il Fiuggi fino alla Tivoli e l'Unipomezia, Edoardo arriva a Colleferro per rinforzare la difesa rossonera! In bocca al lupo Edoardo!

[comunicato stampa Colleferro]