Colleferro, Galeazzi saluta il club dopo sei anni

Saluta il Colleferro Roberto Galeazzi, che ha lasciato la squadra laziale dopo sei anni di permanenza. "Dopo sei anni Roberto Galeazzi ha deciso di lasciare la SSD Colleferro Calcio per seguire nuove esperienze. La società ringrazia Roberto per l'impegno con cui ha onorato la maglia in questi anni mostrando sempre qualità e professionalità. A Roberto va l'augurio più sentito di ogni futuro successo.".