Colleferro Calcio, le prime parole di Muzzi e Pompili "La piazza di Colleferro è entusiasmante"

La campagna acquisti del Colleferro ha portato in dote due nuovi attaccanti per il prossimo campionato di Eccellenza. Il primo è l'ex Certosa e Lupa Frascati Ramon Muzzi, che si è presentato così ai microfoni del nuovo club. "Sono molto felice di essere qui a Colleferro. Dopo la stagione passata a Certosa, mi auguro di ripetere i risultati ottenuti e di raggiungere gli stessi obiettivi personali in questa nuova avventura. La piazza di Colleferro mi ha sempre entusiasmato: ci ho giocato contro almeno quattro volte e, ogni volta che entravo al Caslini, capivo quanto fosse importante e sostenuto il Colleferro dai tanti tifosi presenti allo stadio. Conosco già molti giocatori e con alcuni ho già giocato, e questo può essere solo un aspetto positivo che ci porta già un passo avanti per fare bene quest'anno.". Del suo nuovo club ha parlato anche Federico Pompili, reduce anche lui dall'avventura del Certosa nella passata stagione. "A Colleferro sono stato accolto con entusiasmo da una società davvero professionale e da una piazza importante per il calcio laziale, nota per il calore dei tifosi. Da questa stagione voglio dare il massimo in termini di gol e assist, grazie anche al fatto che abbiamo una squadra competitiva. Ai tifosi dico che daremo il nostro meglio e lotteremo contro tutti in questo bellissimo campionato, ma rimanendo sempre con i piedi per terra."