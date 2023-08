Civitavecchia, ufficiale l'arrivo di Costantini

L’Asd Civitavecchia Calcio1920 è lieta di annunciare di aver acquisito le prestazioni sportive di Tiziano Costantini per la stagione 2023/2024. Tiziano Costantini, centrocampista classe 1997, ha giocato nell’ultima stagione con l’Aurelia Antica Aurelio con cui ha collezionato presenze e tre gol, e in virtù del suo dinamismo potrà dare ulteriore ninfa per la zona nevralgica del campo di mister Manelli. A Tiziano va il più caloroso dei benvenuti e l’augurio di fregiarsi, con i colori neroazzurri, di altri prestigiosi traguardi.

[comunicato stampa Civitavecchia]