Calciomercato Lazio, chi al posto di Immobile? Tutti i nomi

Ciro Immobile è sempre più vicino al Besiktas. Il capitano della Lazio è infatti tentato dall’esperienza in Turchia. Lotito non fa strenua resistenza anzi e per questo studia il colpo da piazzare in attacco per sostituire il miglior marcatore della storia del club.

Immobile al Besiktas

Lotito ha richiesto oltre 10 milioni di euro per lasciar partire Immobile, il Besiktas sperava di ottenerlo quasi gratis ma è disposto ad offrire intorno ai 4-5 milioni di euro pur di ingaggiare il centravanti. Cifra che il presidente laziale è in procinto di accettare per non trattenere il suo capitano che dopo otto anni e 207 gol può lasciare Formello in cerca di nuovi stimoli e un finale diverso di carriera. Per Immobile è pronto un triennale da circa 5 milioni netti, che può arrivare vicino agli 8 milioni di euro con i bonus. Una scelta di vita per l’attaccante di Torre Annunziata che ha rifiutato le proposte arabe pur di restare in Europa e giocare le coppe europee.

Dia in pole

Per sostituire Immobile in partenza, Lotito pensa costantemente a Dia. L’attaccante senegalese è nel mirino della Lazio, con i biancocelesti che hanno da tempo un accordo di massima con la Salernitana su un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 16 milioni di euro. Il classe 1996 dopo l’exploit nella stagione 2022/2023 (16 gol in 33 partite in Serie A), non si è ripetuto nell’annata passata causa problemi fisici e con la società campana. Alla Lazio con Baroni cerca il rilancio dopo i 4 gol segnati nell’ultimo campionato.

Simeone e gli altri

Dia non è l’unico nome per il post Immobile. Infatti oltre al senegalese restano in orbita Formello anche i nomi di Simeone (1995) e Badzar. Il primo, tre gol in 37 partite nell’ultima stagione, è un vecchio pallino della Lazio, per strapparlo al Napoli servono 10-15 milioni di euro e per Conte non è incedibile. Il secondo costa meno, circa 4 milioni di euro è un classe 2004 di proprietà del Partiza Belgrado. Gimenez è più una suggestione visto il prezzo circa 20 milioni di euro. Monitorato anche Pinamonti del Sassuolo.