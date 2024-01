Chi è Luigi Cherubini, il giovane ceduto dalla Roma alla Juventus nell'affare Huijsen

È servito l'ingresso nella trattativa di Luigi Cherubini per sbloccare il difficile affare Huijsen con la Juventus. Il 19enne capitano della Roma Primavera si trasferirà, secondo le più acclamate fonti giornalistiche, alla squadra torinese già in questo mercato di gennaio. La formula è quella dell'acquisto a titolo definitivo, con la Roma che manterrà il 50% della rivendita del calciatore di Tivoli.

Chi è

Luigi Cherubini è un'ala sinistra classe 2004, capace di saper svariare su tutti i ruoli della trequarti e saltuariamente anche come esterno di centrocampo come fatto nel finale dell'anno scorso. Alto 1.75, vanta due presenze nelle nazionali giovanili italiane e cento presenze a tutti i livelli con la maglia della Roma, nonostante una parentesi nella Primavera della Lazio, squadra tifata in famiglia. Cherubini ha esordito in maglia Roma in questa stagione, nei minuti finali della vittoria interna in Europa League contro lo Slavia Praga. Cherubini è salito all'onore delle cronache fuori dal campo per una vicenda legata a Giulia Cecchettin. Il calciatore aveva taggato i suoi amici sulla piattaforma Threads sotto un meme dai caratteri dir poco offensivi, in cui si ironizzava (maldestramente) sulla tragica morte della ragazza veneta.

In questa stagione

L'ormai ex capitano della Roma Primavera si è ben distinto in questa stagione, attirando così le mire della Juventus. Cherubini ha messo a segno 7 gol e 4 assist in 14 partite di Primavera 1. A far propendere per la separazione è stata sicuramente la scadenza di contratto prossima di Cherubini, con la Roma che ha deciso di cederlo in anticipo per evitare di restare a bocca asciutta in estate. Difficile infatti la collocazione in prima squadra di Cherubini, che ormai è quasi un fuoriquota per la Primavera, dato che è al terzo anno di Primavera giocato interamente e tra dieci giorni compirà vent'anni. Cherubini sconta anche la posizione in campo, da ala offensiva classica in un 4-3-3 per una prima squadra della Roma che da anni ormai gioca con la difesa a tre e gli esterni. È possibile che Cherubini verrà subito impiegato in Next Gen dalla Juventus, in lotta questa stagione per evitare una retrocessione che significherebbe dover rifare la domanda di iscrizione alla Serie C.

