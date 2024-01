Chi è Huijsen, il giovane difensore della Juventus cercato da Tiago Pinto

Il complicato mercato della Roma ancora non si sblocca. Conquistati i quarti di finale contro la Lazio, dopo la vittoria faticosa con la Cremonese, i giallorossi guardano nuovi rinforzi soprattutto nel reparto difensivo dove il nuovo obiettivo è il giovanissimo Huijsen della Juventus.

Tiago Pinto e l’abbraccio con Mou

Nel pre Roma-Cremonese, Tiago Pinto a domanda diretta non ha negato l’interessamento della Roma al difensore bianconero. “Ho sempre detto di voler portare un difensore centrale, ma anche che abbiamo posto in lista Serie A solo per dei giovani e che abbiamo problemi con i margini dei trasferimenti economici”. Così il portoghese ha dribblato la domanda. Non ha fatto finte o dribbling invece Mou che nel post Juve-Roma è andato ad abbracciare proprio Huijsen. Un segnale chiaro dello Special One?

Chi è Huijsen?

Dean Huijsen è un difensore olandese classe 2005 di proprietà della Juventus. Alto e forte fisicamente, non dispiace nemmeno in fase di costruzione. Arrivato a Torino nel 2021, dopo l’esperienza in Spagna al Malaga, è stato protagonista con le giovanili bianconere fino alla Next Gen in Italia ma anche in Europa. Allegri rimasto colpito dall’olandese lo ha aggregato con continuità in Prima Squadra in questa stagione facendole debuttare a San Siro nel finale di Milan-Juventus (0-1, ndr).

Le difficoltà

Arrivare a Huijsen per la Roma però non sarà facile. Sia per le difficoltà economiche del club sia perché c’è da trattare con la Juventus. La Vecchia Signora infatti aveva trovato l’accordo col Frosinone di Di Francesco (dove si trovano adesso Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea) e con cui i rapporti sono ottimi. Giuntoli ha individuato nel club ciociaro il posto ideale dove far crescere il giocatore. La Roma anche se in ritardo si è inserita e il fascino dell’Olimpico e la possibilità di essere allenato da Mourinho stanno tentando il giovane olandese disposto a trasferirsi di corsa a Trigoria. Un rallentamento che non fa impazzire la Juventus che vuole sia mantenere ottimi i rapporti col Frosinone e allo stesso non vuole rafforzare la Roma. Giallorossi quindi indietro nella corsa a Huijsen ma Mou spera ancora.