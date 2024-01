Calciomercato Roma: le uscite per finanziare il mercato. Ecco i nomi

Per la Roma si prospetta una sessione di calciomercato complicatissima. Tiago Pinto avrà a disposizione un budget mai così limitato (poco meno di 2 milioni di euro) con cui dovrà rinforzare la squadra in difesa e a centrocampo. Ecco allora che diventeranno importanti le cessioni per autofinanziarsi.

Spinazzola con le valigie

Leonardo Spinazzola e la Roma sono pronti a dirsi addio. L’esterno italiano (che guadagna 3 milioni a stagione) non rinnoverà con i giallorossi il suo contratto in scadenza il prossimo giugno e il club mira a liberarsi il prima possibile del calciatore per non perderlo a zero in estate. In questa ottica vanno viste le panchine accumulate da Spinazzola nei big match contro Napoli e Juventus, col giocatore che non ha visto il campo. Una scelta precauzionale vista la tendenza ad infortunarsi dell’esterno che potrebbe compromettere la sua partenza. Su di lui è forte il pressing del Galatasaray (che pensa anche a Renato Sanches) così come diversi club arabi. Con la sua cessione anticipata la Roma risparmierebbe circa 1,5 milioni di euro di ingaggio e intascherebbe qualche milione su un giocatore in scadenza da investire sull’arrivo di un nuovo difensore.

Gli altri

Dopo aver insistito e lavorato tanto sul rinnovo (biennale da 3,5 milioni di euro) alla fine arrivato, anche Smalling potrebbe dire addio alla Roma in questa sessione di mercato. L’inglese non vede il campo, causa infortunio, da settembre e la data del suo ritorno resta un mistero. Da titolarissimo indiscusso l’ex Manchester United è sparito dai radar e a Trigoria la pazienza è finita. Sul giocatore classe ’89 ci sono diversi club arabi. Potrebbe lasciare la Capitale anche Belotti (ultimo nelle gerarchie dell’attacco di Mou) arrivato a parametro zero e che quindi frutterebbe alla Roma una plusvalenza importante, che ha tanto mercato e uno fra Karsdorp e Celik.

Gli obiettivi

Obiettivo principale per Tiago Pinto è quello di consegnare a Mourinho un difensore. Dopo la trattativa saltata per Bonucci dopo l’intervento dei Friedkin che hanno sostenuto il no della tifoseria all’arrivo dell’ex bianconero, ora i giallorossi guardano in Premier League. La Roma cerca un difensore dal costo non elevato. Mou spinge per Dier, giocatore navigato in scadenza col Tottenham ma si guarda anche in casa Everton per Godfrey (’98). Si complicano le piste Chalobah e Kehrer (prossimo al ritorno in Francia). Difficile anche Theate (2000) ex Bologna in forza al Rennes.

Secondario ma non di poco conto il punto sul centrocampo se si dovesse arrivare, come sembra, alla risoluzione del contratto di Renato Sanches. Situazione complicata con tanti nomi che non scaldano piazza e dirigenza, ma col reparto che avrebbe funzione di un nuovo innesto.