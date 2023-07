Continua la campagna acquisti del Certosa, che, in attesa di sapere per quanto riguarda il ripescaggio in D, mette a segno un colpo proprio dalla D. È il turno di Federico Pompili, esterno classe 1997 che l'anno scorso ha giocato nella Lupa Frascati, e che quest'anno andrà ad impreziosire la rosa del Certosa al di là della categoria.