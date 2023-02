Certosa, il nuovo acquisto è un ex Lazio

???? ??????? è un nuovo giocatore del Certosa. Approda nella formazione neroverde un giocatore duttile, che può essere impiegato sia nella fascia che in mezzo al campo. Classe ‘95 ma già con tanta esperienza alle spalle e con un curriculum di tutto rispetto, visto che dopo essere cresciuto nelle giovanili della Lazio, è poi passato per diverse squadre di Lega Pro e serie D (Andria, Melfi, Paganese), per poi dare il suo contributo, negli ultimi due anni, in squadre professionistiche Albanesi. Benvenuto Nico nella famiglia Certosa

[comunicato ufficiale Certosa]