Centro Sportivo Primavera, arriva un ex Roma per il centrocampo

C’è fermento in Via delle Valli. Dopo il colpo di mercato di Paolo Loria, da oggi anche Emanuele Oriano è un nuovo giocatore del Centro Sportivo Primavera di Aprilia. Nativo di Napoli classe 2001 ruolo centrocampista centrale/interno di centrocampo. A militato nei settori giovanili di Roma, Latina, Racing Fondi e Racing Aprilia. Nella stagione 2018/2019 diventa CAMPIONE D’ITALIA con la Juniores Nazionale della Racing Aprilia di mister Giovanni Greco risultando a fine campionato tra i migliori centrocampisti di tutta la stagione. Ha vestito le maglie dell’Aprilia Racing per due anni in serie D e dell’Unipomezia e Colleferro in Eccellenza. Emanuele Oriano sarà già a disposizione di mister Dario Alberto Polverini in vista della partita in casa di domenica in Via delle Valli contro l'Aurelia Antica Aurelio.

[comunicato ufficiale C.S Primavera]