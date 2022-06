Calciomercato Roma: Celik si avvicina

La Roma è vicina a chiudere un nuovo colpo di mercato. Dopo Matic, i giallorossi sono molto vicini a chiudere per Zeki Celik terzino turco di proprietà del Lille.

Chi è Celik

Celik è un terzino destro turco, classe 1997. Dopo le prime esperienze in Turchia, dal 2018 veste la maglia del Lille in Francia. Titolare fisso nei francesi emerge nella Ligue 1 ritagliandosi un ruolo importante e tante attenzioni da diversi club. Nei suoi 4 anni nel campionato francese Celik ha collezionato 6 gol e 14 assist in 118 partite, diventando uno dei migliori terzini destri della Ligue 1.

Roma-Celik

La Roma ha già trovato l'accordo col calciatore, che ha accettato il quinquiennale da 1,5 milioni di euro offerto dai giallorossi. Il club capitolino è vicino pure all'accordo con il Lille per una cifra totale di quasi 9 milioni di euro, di cui 7 di parte fissa e 2 relativi ai bonus. Le due società sono ormai ai dettagli e la fumata bianca è nell'aria. La Roma nella trattativa è stata favorita dalla volontà del calciatore e dal suo contratto in scadenza nel 2023.

Celik nella Roma

Celik nella Roma occuperà la corsia destra (da terzino o a tutta fascia), favorendo anche un ritorno di Mou alla difesa a 4. Il turco prenderà il posto di Maitland-Niles (che ha già salutato la Capitale) e Reynolds (destinato ancora una volta al Belgio) e si giocherà il posto da titolare con Karsdorp, con l'olandese oggi favorito. L'ex Feyenoord che ha avuto poche occasioni di riposarsi nella scorsa stagione però avrà in Celik una valida alternativa con Mourinho che schiererà di volta in volta il titolare a seconda della condizione e del momento dei due.