Raffaelli è un nuovo calciatore del Castrum Monterotondo

Colpo di mercato chiuso per il Castrum Monterotondo. La squadra di mister Checchi impegnata nel Girone B del campionato Promozione ha acquistato Gianluca Raffaelli.

Gianluca Raffaelli

Centrocampista di 22anni Gianluca Raffaelli è stato annunciato ufficialmente dal club sui social. Il centrocampista in passato ha vestito le maglie del Nomentum, del F.C. Eretum, ed Eretum Monterotondo.

La classifica

Il Castrum Monterotondo è attualmente in 14esima posizione, zona playout, nel Girone B del Campionato Promozione. L'ultima partita giocata, prima dei rinvii per Covid, è stata la sconfitta del 9 gennaio contro il Fiano Romano. Salvo nuove comunicazione, i campionati sono stati sospesi fino al 23 gennaio, il prossimo appuntamento per il Castrum sarà la sfida casalinga contro il Poggio Mirteto il prossimo 30 gennaio.