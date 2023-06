Campus EUR, una conferma e due nuovi acquisti per i romani

Tempo di grandi movimenti per il Campus EUR, che sulla sua pagina ufficiale ha annunciato tre movimenti per la prossima stagione, con una conferma e due acquisti per rafforzare il livello della prima squadra. "Ieri per l'Eccellenza siamo riusciti a concludere tre trattative importanti per la stagione 23\/24! Siamo felici di annunciare il rinnovo di Jacopo Calveri, nostro capitano nella passata stagione e giocatore duttile che potrà ben figurare sia in difesa che a centrocampo. Inoltre, abbiamo acquisito il forte difensore centrale Gabriele Pellegrino, classe '99, reduce da una buona annata al W3 Maccarese e il talentuoso attaccante Riccardo Renzetti, classe 2000, ex Ostiamare in Serie D, che arriva alla nostra squadra dopo aver segnato 15 reti in due stagioni alla Luiss. Ci faremo trovare pronti per una grande stagione".