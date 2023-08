Campus EUR, Cristiano Bussi è il nuovo rinforzo d'esperienza in attacco

Continua il calciomercato del Campus EUR, che ha ufficializzato l'acquisto dell'esperto attaccante Cristiano Bussi. Il 33enne è reduce dall'ultima esperienza in maglia Ladispoli, ed ha deciso di abbracciare il progetto tecnico del Campus per la prossima stagione di Eccellenza. Per Bussi anche un passato importante con le maglie di Parma, Rimini e Pisa, e un bagaglio di esperienza che non potrà che essere positivo per la stagione del club romano.