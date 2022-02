Juve su Zaniolo: McKennie la chiave per convincere la Roma

La Roma non vuole vendere Nicolò Zaniolo. Tiago Pinto non potrà garantire la permanenza del numero 22 giallorosso, ma sicuramente la volontà della società è quella di tenere il suo gioiello. La Juventus però in estate farà sicuramente un tentativo per Zaniolo e potrebbe inserire nella trattativa il nome di McKennie.

McKennie-Zaniolo

Ad oggi, attendendo la seconda parte di stagione, la valutazione che la Roma fa di Zaniolo è di 50 milioni di euro. La cifra visto l'andamento del calciatore è destinata a lievitare. La Juventus lo sa e per questo pensa di inserire nella trattative McKennie. Centrocampista americano, classe '98, col vizio del gol. Il calciatore made in USA potrebbe essere una carta che la Roma potrebbe gradire, con l'aggiunta di un'alta cifra economica a suo favore nell'ipotetica trattativa per Zaniolo. McKennie è un centrocampsita dinamico, duttile e col vizio del gol che potrebbe far comodo a Mou. Inoltre essendo americano potrebbe dare un bel ritorno di immagine alla proprietà statunitense della Roma.

Mercato estivo

Al momento siamo solo alle battute iniziali, ai preliminari. La Roma non ha ricevuto alcuna offerta dalla Juventus, e non ne riceverà prima dell'estate, mentre l'entourage del calciatore ha avuto già dei colloqui con la Vecchia Signora. L'agente del calciatore, Vigorelli, inconterà nei prossimi giorni Tiago Pinto per parlare del rinnovo. L'obiettivo della Roma è blindare Zaniolo con un nuovo contratto da top player (circa 4 milioni a stagione) ma McKennie potrebbe essere un nome di cui parlare al tavolo delle future trattative.

McKennie

Weston McKennie è arrivato alal Juventus dallo Schalke 04 nel 2020. Con i bianconeri ha raccolto 69 presenze e 10 ed è diventato una pedina importante della squadra di Allegri. Con il club bianconero ha vinto una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia

Roma-Genoa

In vista del ritorno in campo dopo la sosta delle nazionali, Zaniolo non sembra essere distratto dalle voci di mercato. Infatti il calciatore giallorosso è stato immortalato nella classica gallery di routine dell'AS Roma, in una foto sorridente in compagnia di Mourinho, mentre svolge l'allenamento in ottica Genoa. Contro i liguri Zaniolo sarà in campo e non penserà ad altro che ai tre punti da conquistare.