Calciomercato Vicovaro: ufficiale il ritorno di Pangrazi

Il Vicovaro non resta a guardare. Dopo aver perso l'attaccante Catracchia passato ai diretti avversari del Valmontone, la società verdearancio si è subito rigettata sul mercato riportando al Tancredi Berenghi il bomber Angelo Pagranzi.

Il ritorno di Pangrazi

Per Angelo Pagranzi si tratta di un ritorno. L'attaccante classe 1987 infatti aveva vestito la maglia del Vicovaro nella stagione 2018/2019 prima di passare al Fiano Romano. Attaccante affidabile e di esperienza, Pagranzi si sposa bene all'interno degli schemi dei tiburtini. L'annuncio del ritorno di Pagranzi è stato affidato alle pagine social del Vicovaro: "La dirigenza con grande entusiasmo, voglia e programmazione continua a portare avanti un progetto importante per questo è felice di annunciare il ritorno in maglia verde arancio del calciatore Angelo Pangrazi, è stata trattativa semplice e veloce che non ha avuto bisogno di nessuna problematica da risolvere, noi conosciamo il valore del Bomber ed il salto di qualità che lui è in grado di far fare a qualsiasi gruppo di cui fa parte, e lui conosce benissimo quello che può regalare questa piazza sotto tutti i punti di vista. Bentornato Angelo".

Il Vicovaro ha contemporaneamente annunciato lo stop al proprio calciomercato con questo ultimo grande colpo: "L'ASD Vicovaro ritiene chiuso sia il mercato in entrata e soprattutto quello in uscita respingendo al mittente qualsiasi richiesta di trasferimento riguardo ai propri tesserati". Il messaggio fra le righe è riferito alle pretendendi di Tommaso Taverna, desiderio di mercato di tanti club ma che almeno per il momento non lascerà il Vicovaro.

Il saluto a Catracchia

A far posto a Pagranzi è stato Mauro Catracchia passato al Valmontone. "L’Asd Vicovaro saluta e fa un grande in bocca al lupo a Mauro Catracchia per le sue prossime avventure, ringrazia il giocatore per aver dato sempre tutto per questa causa. Grazie e in bocca al lupo". Questo il messaggio di addio del club del presidente Mugliani.