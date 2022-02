Calciomercato: Valmontone-Barani, è addio

Il Valmontone e Moreno Barani si dicono addio. L'attaccante classe 1988 infatti non è più un calciatore della squadra giallorossa. Arrivato nel 2020 nel Valmontone, Barani in questa stagione ha messo a segno una marcatura. L'attaccante ha infatti siglato il momentaneo 2 a 2 del pirotecnico pareggio per tre a tre contro la Vivace Grottaferrata (terminata poi 3 a 3) del 21 novembre 2021.

L'addio di Barani

L'annuncio è arrivato direttamente dal Valmontone. Il club giallorosso ha infatti salutato l'attaccante con un post sulla propria pagina Facebook. Ecco il post: "Il Valmontone 1921 e Moreno Barani dividono le loro strade. La società ringrazia sentitamente l'attaccante per l'impegno profuso da quando ha indossato la maglia giallorossa e gli augura un grande in bocca al lupo per le future avventure calcistiche!".