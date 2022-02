Calciomercato Valmontone: Non solo Catracchia. Arriva un tris di punte per Sarnino

Grande via e vai nel Valmontone. Il club giallorosso dopo aver salutato Fazi, Valentino e Barani ha ripuntellato il suo parco attaccanti. Agli ordini di mister Sarnino infatti arriva un tris di punte di tutto rispetto: Catracchia, Esposito e Cerroni.

I tre colpi d'attacco

Dopo lo zero a zero contro il Rocca Priora RdP e il primo posto (occupato dai castellani) distante sette punti, il Valmontone ha fatto all-in in attacco con tre nuovi acquisti.

Fra tutti spicca il nome di Mauro Catracchia, classe 1988 che arriva dal Vicovaro squadra del Girone D, battuta dal Valmontone da poche settimane e in piena corsa in zona playoff. Colpo importante arrivato proprio da una diretta concorrente in campionato. Il Vicovaro sui suoi canali ha salutato Catracchia ringraziandolo "per aver sempre dato tutto". I verdearancio hanno subito sostituito il bomber partente con il ritorno di Angelo Pagranzi.

Non da meno sono stati gli altri due colpi del Valmontone: Cerroni classe 1992 proveniente dal Colleferro ed Esposito classe 2021 arrivato dal Pontinia.

Un tris di acquisti per mister Sarnino per puntare ad un campionato da vertice.