Calciomercato Valmontone: Fazi e Valentino ai saluti

Finisce dopo pochi mesi l'avventura di Yuri Fazi e Alessandro Valentino al Valmontone. Il club giallorosso infatti sui propri social ha salutato i due calciatori che non vestiranno la maglia del Valmontone in questa stagione. Questi addii si aggiungono a quello di Barani.

Fazi e Valentino salutano

Il Valmontone ha annunciato l'addio di Valentino e Fazi, decisivo col gol vittoria nel big match contro il Vicovaro. Questo il comunicato del club giallorosso: "Il Valmontone 1921 comunica che i calciatori Yuri Fazi e Alessandro Valentino non proseguiranno l’avventura in giallorosso. La società si dice onorata di aver potuto contare su due atleti di questo calibro, seppur per un periodo di tempo piuttosto breve. Nel contempo li ringrazia per la professionalità dimostrata e augura loro un sentito in bocca al lupo per le prossime avventure calcistiche".