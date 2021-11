Un nuovo attaccante per il Valmontone

Gianmarco D'Albenzo è il nuovo acquisto dell'attacco del Valmontone, squadra che milita nel Girone D del campionato Promozione.

L'esordio di Gianmarco D'Albenzo

D’Albenzo attaccante classe 2000, durante giovanili ha vestito le prestigiose maglie di Vigor Perconti e Albalonga. In passato ha giocato l'Atletico Lariano e Colleferro. L'attaccante ha già esordito, da titolare, con la nuova maglia nella partita vinta in rimonta nell'ultimo turno contro la Vis Subiaco per due a uno, grazie al gol di Colaiori nel recupero.