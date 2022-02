Calciomercato: Thaisa Moreno lascia la Roma

Thaisa Moreno non è più una calciatrice della Roma. La centrocampista brasiliana infatti ha rescisso il suo contratto con in club capitolino al quale era approdata la scorsa estate. A comunicarlo è la Roma attraverso i propri canali social.

Il post della Roma

Attraverso i propri account social la Roma ha salutato Thaisa Moreno annunciando di aver trovato l'accordo sulla rescissione del contratto. Il club augura il meglio alla calciatrice. Ecco il comunicato ufficiale: "L’AS Roma comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con la calciatrice Thaisa Moreno. Arrivata nella Capitale nella scorsa estate, la centrocampista brasiliana lascia la Roma dopo aver totalizzato 11 presenze complessive in questa stagione.Il Club augura a Thaisa il meglio per il prosieguo della sua carriera".

Thaisa e la Roma

Thaisa Moreno, classe 1988 era arrivata alla Roma la scorsa estate. In giallorosso la calciatrice brasiliana ha collezionato 11 presenze. Quella alla Roma era la sua seconda avventura italiana dopo la stagione al Milan nel 2018/2019.