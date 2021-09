Calciomercato, Steven Nzonzi resta alla Roma

Niente da fare per la Roma, Nzonzi resta. Il centrocampista francese, come riportato da Il Tempo, ha rifiutato qualsiasi destinazione ed è deciso a restare nella Capitale fino al termine del suo contratto.

Nzonzi rifiuta tutti

Alla lunga lista dei rifiuti di Nzonzi, Benfica, Olympique Marsiglia e Lille, si aggiunge anche l'Al-Rayyan squadra qatariota. Il mercato in Qatar è aperto fino al 30 settembre, l'Al-Rayyan era deciso a prendere il mediano a titolo definitivo, trovando la porta aperta da parte del club giallorosso che si libererebbe volentieri dell'ingaggio (oltre tre milioni netti) del calciatore. Ma il francese ha rifiutato deciso a restare a Roma anche da fuori rosa. L'ex Siviglia resterà a Trigoria fino al termine del suo contratto, giugno 2022 e da gennaio sarà libero di accordarsi con un'altra squadra per trasferirsi a parametro zero.

Nzonzi e la Roma

Nzonzi, classe 1988, è arrivato alla Roma nel 2018 dal Siviglia fresco Campione del Mondo con la Francia. Per averlo, i giallorossi sotto la guida di Monchi, sborsarono nelle casse spagnole 26 milioni di euro più quattro di bonus. Con la maglia della Roma Nzonzi ha collezionato 39 presenze e un gol. Il calciatore è stato ceduto in prestito per due stagione al Rennes, ma il club francese non ha riscattato il mediano che è tornato in estate nella Capitale rifiutando qualsiasi altro trasferimento. Il calciatore ha pure rifiutato la risoluzione del contratto, con bounuscita, con la Roma.