Calciomercato Roma: Dybala spinge Zaniolo alla Juve. Ecco i possibili sostituti

Il mancato rinnovo di Dybala con la Juventus, alza le possibilità di vedere Nicolò Zaniolo vestire bianconero nella prossima stagione. La Roma al momento non tratta il prolungamento del contratto col suo numero 22 e quindi si guarda attorno alla ricerca dell’eventuale sostituto.

Zaniolo-Juve

Alla Juventus piace Zaniolo e viceversa. Da anni il classe ’99 è sul taccuino della dirigenza bianconera che sogna di portarlo a Torino e la prossima estate potrebbe essere quella buona. Tiago Pinto ha dichiarato di non poter confermare la sua presenza il prossimo anno, l’agente del calciatore ha detto che del suo futuro se ne parlerà con calma, e Mourinho lo ha escluso per tutta la partita nel Derby che la Roma ha vinto giocando alla grande. Indizi che fanno pensare che in estate possa succedere qualcosa. La base della trattativa sarà 40 e i 50 milioni di euro. Sotto questa somma, i giallorossi non trattano. McKennie, centrocampista americano potrebbe essere inserito nella trattativa ma la Roma preferirebbe solo cash.

Il dopo Zaniolo

Sono due le piste che piacciono alla Roma per il dopo Zaniolo: Raspadori e Guedes. Il primo campione d’Europa con l’Italia di Mancini di proprietà del Sassuolo sarebbe un giocatore ideale, anche più di Zaniolo, nel 3-4-1-2 di Mourinho. Attaccante classe 2002, Raspadori è una punta moderna, tecnico che vede la porta ma non disdegna l’assist (9 gol e 5 assist in questa stagione di Serie A). Piace a tanti club ma la Roma ha ottimi rapporti col Sassuolo e potrebbe sfruttare questa rete. Alla Roma, Raspadori giocherebbe in appoggio ad Abraham, e potrebbe anche far tirare il fiato all’inglese in alcune partite. Giovane e funzionale al progetto, Raspadori piace molto al club capitolino.

Altro nome che intriga a Trigoria è quello di Guedes 25 anni portoghese attaccante del Valencia. Guedes ha il contratto in scadenza con gli spagnoli nel 2023 e potrebbero bastare 30 milioni per portarlo via dalla Spagna. Più seconda punta-ala che attaccante puro, Guedes ha messo a segno 13 gol e 5 assist in questa stagione e un suo arrivo consentirebbe a Mou di rispolverare il suo caro 4-2-3-1 giocando sull’esterno.

Altri nomi sul taccuino di Tiago Pinto sono quello di Talisca, 28 anni dell’Al-Nassr e Kostic vecchio obiettivo di mercato della Roma, in forza all’Eintracht Francoforte.