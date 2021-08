Calciomercato Roma, Diawara blocca Zakaria

La Roma non può affondare il colpo per il centrocampista Zakaria senza prima cedere. Sono tanti però i calciatori giallorossi a rifiutare possibili trasferimenti.

La Roma è alla ricerca di un centrocampista che possa dare geometrie e sostanza in mezzo al campo. La dirigenza ha individuato in Zakaria, il giocatore da regalare a Mourinho. Ma prima di affondare il colpo sullo svizzero la Roma deve cedere alcuni esuberi.

Diawara dice no a Torino e all'Inghilterra

Fra i calciatori giallorossi sul mercato, c'è Amadou Diawara. Sul centrocampista guineano, classe 1997, era forte l'interesse del Wolverhampton, club inglese che milita nella Premier League. Il calciatore però ha rifiutato il trasferimento in Inghilterra ai Wolves.

Diawara ha anche detto no al Torino di Urbano Cairo. I granata cercano un centrocampista per il nuovo allenatore Juric e avevano individuato nel guineano l'uomo giusto. L'ex Napoli però ha rifiutato il trasferimento sotto la Mole, facendo saltare anche uno scambio fra le due società in cui sarebbe entrato pure Rolando Mandragora.

Diawara con la Roma ha collezionato 59 presenze e due reti in due stagioni. Il calciatore è legato alla Roma fino al 2024 e percepisce oltre i due milioni di ingaggio. I suoi no a Wolverhampton e Torino, difatto bloccano la Roma dall'affondo decisivo per portare a Trigoria Zakaria.

Non solo Diawara

Diawara non è l'unico a rifiutare tutte le offerte ricevute. Infatti in casa Roma, sono diversi i giocatori non convinti delle future nuove avventure. Uno fra questi è l'argentino Fazio. Il difensore 34enne, ha rifiutato diverse offerte e adesso sta valutando il Genoa. Il Grifone è interessato all'ex Tottenham, in scadenza con i giallorossi nel 2022 con cui guadagna oltre due milioni di euro. Il gicoatore per lasciare la Roma, chiede ai liguri un biennale.

Un vero e proprio braccio di ferro è quello fra Nzonzi e la Roma. Il centrocampista francese ha rifiutato tutti i trasferimenti proposti dal club giallorosso. Il calciatore 32enne, in scadenza a giugno 2022 con un ingaggio da 4 milioni di euro netti, ha chiesto al club una buona uscita da 1,5 milioni di euro per la risoluzione del contratto. Dopodiché firmerà un contratto biennale con l'Al Rayyan.