Calciomercato Roma, nuovo tentativo per Zakaria

La Roma punta forte su Zakaria. Dopo l'assalto fallito in estate, Tiago Pinto ci riprova per il centrocampista svizzero in scadenza con il Borussia Monchengladbach

La Roma non molla Zakaria. Il centrocampista belga del Borussia Monchengladbach, in scadenza nel 2022 con i tedeschi, è l'obiettivo numero uno di Mourinho e della dirigenza giallorossa. Il club romano sta studiando il piano per portarlo a Trigoria già nel mercato invernale battendo la concorezza dei tanti club della Premier League interessati al calciatori.

Roma, il piano per Zakaria

Zakaria non rinnoverà col suo club e quindi la Roma ha in mente due strategie per portare il centrocampista svizzero a Trigoria già a gennaio. La prima strada è quella di offrire al Borussia Monchengladbach un indenizzo pari a 5-6 milioni di euro inserendo un bonus sulla qualificazione alla prossima Champions League da parte dei giallorossi. Altra opzione è quella di offire al club tedesco una percentuale sulla futura rivendita del centrocampista. Per il calciatore è pronto un quadriennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Pinto nei prossimi giorni incontrerà l'agente di Zakaria, Ramadani per progettare l'assalto al centrocampista.

Zakaria, classe 1994, è una richiesta diretta di Mourinho che vuole un centrocampista per la sua squadra. Il portoghese non è infatti entusiasta di Villar e Diawara e affidarsi soltanto a Veretout e Cristante diventa rischioso.