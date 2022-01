Calciomercato Roma: Villar va al Getafe. Ecco il post su Instagram

Stavolta è fatta, Villar dice addio alla Roma. Il calciatore spagnolo fuori dal progetto di Mourinho farà ritorno in patria, al Getafe con la formula del prestito secco. Manca solo l'ufficialità della cessione.

Il saluto sui social

Villar ha postato su Instagram una storia in cui salutava Roma: "One last time. Ciao Roma". Parole inequivocabili che sanciscono il suo addio, almeno per questa seconda parte di stagione, alla Roma. Il post è stato poi rimosso.

Villar e la Roma

Centrocampista, classe 1998, Villar è arrivato alla Roma nel gennaio 2020 dall'Elche per 4 milioni di euro più 1 di bonus. Con la maglia giallorossa ha collezionato 64 presenze, trovando molto spazio fino a diventare titolare con Fonseca. Con Mourinho invece, il centrocampista spagnolo non ha trovato spazio collezionando soltanto sei presenze per un totale di 194 minuti fra Conference League e Preliminare.