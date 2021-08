Calciomercato Roma, il punto sulle trattative

La sessione estiva del calciomercato è vicina alla conclusione. La Roma è ancora alla ricerca di un centrocampista da regalare a Mourinho, ma la situazione è complicata.

Le complicazioni in casa Roma sono legate alle uscite. Senza la cessione di un centrocampista è difficile l'arrivo del metronomo richiesto dallo Special One, Zakaria del Borussia Moenchengladbach

Tolisso proposto alla Roma

Nelle ultime ore alla formazione giallorossa è stato proposto Corentin Tolisso del Bayern Monaco. Il calciatore francese è in scadenza con i bavaresi nel 2022, e pur di non perderlo a zero il club tedesco ha aperto una sua cessione a cifra di saldo, 10 milioni di euro. Il calciatore era stato acquistato dal Bayern nel 2017 per 41,5 milioni di euro. L'ostacolo per il trasferimento del calciatore nella Capitale è legato però all'ingaggio, 7 milioni di euro. Cifra troppo alta per le casse giallorosse su cui gravano gli ingaggi pesanti di Pastore e Nzonzi con cui non si riesce a trovare una soluzione. A questi si aggiunge la situazione molto delicato di Fazio che ha comunicato alla Roma che agirà per vie legali in caso di mancato reintegro in rosa. Il calciatore argentino nell'ultimo anno ha rifiutato le offerte di Cagliari, Parma, Cadice e Alves.

Situazione Villar e Borja Mayoral

Gonzalo Villar ieri è stato mandato in tribuna da Mourinho per scelta tecnica. L'esclusione dello spagnolo da parte del tecnico si potrebbe vedere come un messaggio lanciato da Mou alla società, sul bisogno di un centrocampista. Nelle ultime ore si parlava di uno scambio fra Inter e Roma con Villar a Milano e Gagliardini nella Capitale. Alejandro Camano, agente del centrocampista ha però dichiarato che Villar "lavora per essere il migliore e non sta pensando di lasciare la Roma. È felice e vuole giocare davanti ai tifosi giallorossi". L'agente così chiude la porta ad un possibile addio del calciatore.

Ieri ha trovato i primi minuti in stagione anche Borja Mayoral, che oltre alla nazionalità divide con Villar anche l'agente. Camano parlando del centravanti giallorosso ha detto: "Borja lavorerà per essere titolare, la Roma ha un attacco spettacolare e lui si divertirà. È felice, vuole restare e lottare con la squadra". Cessione esclusa anche da Tiago Pinto nel prepartita con la Salernitana. Su Mayoral era forte l'interesse della Fiorentina che temeva di perdere Vlahovic e del Crystal Palace in Premier League.