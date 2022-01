Calciomercato Roma, le trattative dell'ultimo giorno di mercato: tutti gli aggiornamenti

L'ultimo giorno di mercato in casa Roma è legato al nome di Diawara. Infatti la partenza del centrocampista africano darebbe l'opportunità a Tiago Pinto di regalare a Mourinho il terzo rinforzo dopo Sergio Oliveira e Maitland-Niles.

Obiettivi

Difficilmente la Roma arriverà a Xhaka in questa sessione di mercato. Anche con la cessione di Diawara i tempi per il trasferimento dello svizzero a Trigoria sembrano troppo ristretti anche perchè l'Arsenal dovrebbe cercare un sostituto. Per il regista tanto inseguito da Mou ci si riproverà in estate. Sfumato definitivamente anche Zakaria prossimo a vestire la maglia della Juventus. Non ha mai convinto realmente Danilo Pereira del Psg.

In attacco piace Guedes, 25 anni ala portoghese della scuderia di Mendes, e di proprietà del Valencia. Proprio con gli spagnoli la Roma sta trattando per la cessione di Diawara magari usando il guineano come calciatore di scambio per Guedes (a cui i giallorossi dovrebbe aggiungere una somma di circa 15 milioni da versare nelle casse del Valencia). La Roma in estate con nuova liquidità proverà l'assalto all'ala portoghese, ma farà un tentativo anche in queste ultime ore.

Cessioni

Liberatosi di Fazio, i nomi in prima linea in uscita a Trigoira sono Santon e Diawara. Il terzino fuori rosa, ha rifiutato offerte dalla Turchia e dalla Grecia. La Roma proverà in queste ore a rescindere il contratto col calciatore, in caso contrario Santon resterà in giallorosso fino al termine della stagione e alla scadenza naturale del suo contratto.

Per Diawara il Valencia è più timido. Infatti dopo il lungo corteggiamento degli spagnoli, il guineano prima restio aveva aperto ad un suo trasferimento in Spagna ma nel frattempo il club spagnolo ha preso a centrocampo il 19enne Moriba dal Lipsia. Difficile, adesso un suo approdo al Valencia anche se la Roma spinge per uno scambio con Guedes, come detto prima. Sul centrocampista africano c'è anche il Venezia. La squadra di Zanetti accoglierebbe volentieri il calciatore in Laguna per rinforzarsi nella lotta salvezza.

La partenza di Carles Perez è legata all'arrivo di Guedes. Lo spagnolo piace molto in Spagna al Cadice, ma senza sostituto Mou non lo farà partire.