Calciomercato Roma, le trattative dell'ultimo giorno di mercato: tutti gli aggiornamenti

La Roma dopo aver rescisso il contratto con Javier Pastore deve liberarsi di Steven Nzonzi per affondare il colpo per il centrocampista richiesto da Mourinho.

Obiettivo centrocampista

Zakaria del Borussia Mönchengladbach è il centrocampista che la Roma vuole regalare a Mourinho. Trattativa difficile ma che garantirebbe alla Roma un uomo di equilibrio a centrocampo. Forte anche il nome di Loftus-Cheek del Chelsea, per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Ma tutte le operazioni sono legate alle cessioni degli esuberi.

Cessioni

Il mercato della Roma dipende dalla cessione di Nzonzi (32 anni). Il centrocampista francese, arrivato nel 2018 dal Siviglia per 30 milioni di euro (26+4) di bonus, grava sulle casse romaniste per via del suo ingaggio superiore ai tre milioni di euro netti. Sul centrocampista ci sono le francesi Lille e Marsiglia.

Genoa e Sassuolo ci provano per Villar, ma il centrocampista spagnolo ha rifutato perchè vuole rimanere alla Roma e scalare le gerarchie di Mourinho.

Il portiere Robin Olsen (31 anni) ha rifiutato il Venezia ma è ad un passo dallo Sheffield United. La Roma sta lavorando per un prestito.

Rinnovi

Lorenzo Pellegrini è vicino al rinnovo. Il capitano della Roma in scadenza nel 2022, rinnoverà fino al 2026 con un ingaggio superiore ai 4 milioni di euro.