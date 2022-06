Svincolati di lusso: da Lingard ad Isco quante occasioni per Mou

Il calciomercato si arrichisce con l'imminente parco di calciatori senza contratto. Il mercato degli svincolati infatti in questa stagione sarà più ricco che mai e la Roma, aspettando di sbloccare dei colpi come Frattesi, studia il terreno per trovare l'occasione giusta.

I sogni Isco e Dybala

Al primo posto fra gli svincolati che tanto piacciono a Mourinho c'è senza dubbio Isco. Classe '92, lo spagnolo ha già annunciato l'addio al Real Madrid ed è nella lista dei sogni fattibili della Roma. Isco andrebbe ad alzare non di poco lo spessore tecnico e mentale della formazione romanista, portando in dote tanta esperienza e vittorie. In giallorosso il fantasista agirerebbe sulla trequarti o a sostegno di Abraham. Rappresenta in pieno la figura di giocatore di talento pronto e affermato che piacerebbe tanto a Mou per la sua Roma.

Il sogno mai tramontato però è Paulo Dybala. La Joya (classe 1993) è promesso all'Inter ma i nerazzurri prendono tempo avendo puntato su Lukaku. Totti settimane fa disse che Dybala-Roma non dipende solo dall'argentino, facendo intendere come Dybala starebbe valutando un trasferimento nella Capitale. L'ormai ex Juventus però ha un contratto importante che in giallorosso si agirerebbe sopra i 7 milioni. La mancata firma con l'Inter però sperare ancora i giallorossi che monitorano la situazione.

Mertens e gli altri

La lista degli svincolati è ricca di giocatori molto interessanti per la Roma. A centrocampo la scelta è varia e fra questi c'è Florian Grillitsch. Austriaco classe '95, già accostato ai giallorossi in passato, il giocatore è un ottimo recuperatore e smistatore di palloni. Su di lui è forte la Fiorentina. Tolisso (27 anni) è un'altra figura che la Roma monitora. Sul francese però è forte la concorrenza del Lione e per i giallorossi questa non è una brutta notizia. Infatti un trasferimento all'OL dell'ex Bayern Monaco, faciliterebbe la trattativa dei giallorossi per Aouar.

Per quanto riguarda l'attacco sono due i nomi che stuzzicano i dirigenti giallorossi a Trigoria. Il primo è quello di Dries Mertens ('87), miiglior capocannoniere all-time del Napoli. Sul belga sarà Derby di mercato con la Lazio che da tempo segue l'attaccante anche su richiesta espressa del suo ex tecnico Sarri. Infine Lingard ('92). L'esterno offensivo inglese in uscita dal Manchester United cerca una nuova squadra. L'ala ha mercato in Inghilterra ma anche in Italia. Fra le italiane c'è anche la Roma dove l'inglese ritroverebbe Mou. Lingard ha un ottimo rapporto con lo Special One e nella Capitale ritroverebbe il suo ex compagno Smalling ma anche l'altro inglese Tammy Abraham. Belotti, classe '93, è un nome che non entusiasma il popolo romanista ma che è apprezzato da Mou. Il Gallo già da tempo accostato alla Roma può essere l'occasione di mercato low cost per puntellare l'attacco lasciando via libera ad una possibile cessione del deludente Shomurodov.

Fra i difensori l'occasione può essere rappresentata da Zagadou. Il 23enne francese ha detto addio al Borussia Dortmund e può essere un colpo in prospettiva per la difesa di Mourinho che permeterebbe alla Roma anche di valutare la cessione di uno fra Ibanez e Kumbulla.