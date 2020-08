Calciomercato Roma, da Sirigu a Musso: si cerca un portiere

La Roma cerca un nuovo portiere. Pau Lopez non ha convinto e potrebbe andare via. I giallorossi si stanno guardando intorno. Hanno provato uno scambio con il Napoli per Meret, ma l'ingaggio dello spagnolo blocca il tutto.

Ci sono anche altri numeri uno che piacciano ovvero Cragno del Cagliari e Musso dell'Udinese ma per entrambi gli estremi difensori però la valutazione è abbastanza alta, supera i 20 milioni di euro. L'opzione più importante rimane Sirigu, che pare destinato a lasciare il Torino. Anche se non si esclude nemmeno il nome di Perin in uscita dalla Juve.